Las denuncias anónimas fueron el punto de partida para desarticular dos presuntos puntos de venta de droga en Cutral Co. Una investigación desarrollada por la División Antinarcóticos de la Comarca permitió realizar dos allanamientos en los que se secuestraron estupefacientes, dinero en efectivo, un arma de fuego y diversos elementos utilizados presuntamente para la comercialización de drogas.

Los procedimientos se concretaron este jueves en el marco de una causa por microtráfico que lleva adelante la Unidad Fiscal Única de Cutral Co, a cargo del fiscal Gastón Liotard.

De acuerdo con la información oficial, la investigación se inició gracias a denuncias realizadas por vecinos a través de Narcoweb, la plataforma del Ministerio Público Fiscal que permite aportar datos sobre presuntos hechos de narcomenudeo de manera anónima y con reserva de identidad.

Los primeros reportes señalaban que una vivienda del barrio Nehuenche era utilizada para la venta de estupefacientes. A partir de esa información, los investigadores llevaron adelante tareas de inteligencia y vigilancia durante unos 20 días, logrando identificar además un segundo domicilio que también estaría vinculado con la actividad delictiva.

Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó los allanamientos, que permitieron secuestrar casi 170 dosis de clorhidrato de cocaína, cerca de un millón de pesos en efectivo, una pistola calibre 22 con municiones, equipos de videovigilancia, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Durante los procedimientos, las personas investigadas fueron notificadas de su vinculación a la causa, mientras que todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia. La investigación continúa para determinar el alcance de la presunta organización y las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

Los operativos fueron llevados adelante por efectivos de la División Antinarcóticos de la Comarca, con el apoyo de personal de la División Antinarcóticos del Pehuén de Zapala, del Departamento Comando Radioeléctrico de la Dirección Seguridad La Comarca y del Grupo Especial GEOP.

Desde el Gobierno provincial destacaron que este procedimiento refleja la importancia de la participación ciudadana a través de herramientas como Narcoweb para combatir el narcomenudeo y fortalecer la seguridad en los barrios, al permitir que las denuncias anónimas se transformen en investigaciones judiciales con resultados concretos