Una vecina de la ciudad de Neuquén denunció que quedó atrapada en medio de una balacera mientras se dirigía a su trabajo durante las primeras horas de la mañana. El episodio ocurrió en la intersección de Lago Viedma y Almafuerte, en el oeste de la capital.

Según contó la víctima en declaraciones radiales, dos grupos de jóvenes se enfrentaban con armas de fuego cuando ella pasaba por el sector. Al escuchar los disparos, buscó refugio entre un paredón y una garita de colectivos para evitar quedar expuesta.

La situación tomó mayor gravedad cuando, de acuerdo con su testimonio, uno de los hombres armados se acercó hasta el lugar donde estaba escondida y le apuntó directamente a la cabeza. La mujer sostuvo que el atacante la habría confundido con una integrante del grupo rival.

Otro de los involucrados advirtió el error y evitó que el hombre efectuara el disparo. Después del enfrentamiento, los protagonistas se retiraron del lugar y Alicia pudo salir de su escondite.

La mujer avisó a la Policía del Neuquén

Una vez que terminó la balacera, la vecina alertó sobre lo ocurrido a un patrullero de la Policía del Neuquén que se encontraba en la zona.

Hasta el momento, y de acuerdo con la información disponible, no se informaron heridos por los disparos ni se conocieron detenciones vinculadas al episodio.

El relato de la mujer pone el foco no solamente en el enfrentamiento entre los grupos, sino también en el riesgo al que quedan expuestas personas que circulan por el sector durante las primeras horas del día.

El reclamo por mayor seguridad en el sector

Después de atravesar la situación, Alicia reclamó mayor presencia policial y patrullajes durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

La vecina también planteó la necesidad de impulsar campañas públicas de desarme ante la presencia de armas de fuego entre jóvenes y el riesgo que representan los enfrentamientos en la vía pública.

Su preocupación está vinculada con una situación concreta: trabajadores que deben trasladarse temprano pueden quedar expuestos a hechos violentos mientras esperan el colectivo o caminan hacia sus lugares de trabajo.

Además, Alicia señaló que las dificultades con las frecuencias del transporte público durante los fines de semana pueden generar demoras de hasta una hora y veinte minutos, obligando a algunos trabajadores a realizar parte del recorrido a pie.

Un sector que ya registró episodios con armas de fuego

El episodio ocurre en una zona de Neuquén donde anteriormente se registraron hechos violentos relacionados con armas de fuego.

En enero de 2026, la Policía del Neuquén intervino en Almafuerte II luego de un aviso por desorden en la vía pública y presuntas detonaciones. Durante ese procedimiento fueron demoradas cuatro personas y se secuestró una pistola con municiones.

También en marzo de 2024, un comerciante fue asesinado a balazos en las inmediaciones de Los Loros y Lago Viedma, en el barrio Almafuerte. La investigación estuvo a cargo de la Justicia y en el lugar trabajaron efectivos policiales y peritos.

Estos antecedentes no permiten establecer una relación directa con el nuevo episodio, pero sí aportan contexto sobre la reiteración de hechos con armas de fuego en distintos puntos del oeste neuquino.

Buscan determinar quiénes participaron

Para avanzar en la investigación será relevante establecer quiénes fueron los protagonistas de la balacera, si efectivamente se utilizaron armas de fuego y si existen cámaras de seguridad o testigos que permitan reconstruir lo ocurrido.

También será necesario determinar si la denuncia de la vecina derivó en una investigación formal y si la Fiscalía recibió elementos que permitan identificar a los involucrados.

Por ahora, el hecho queda marcado por el relato de una trabajadora que, mientras intentaba llegar a su empleo, terminó escondida de una balacera y denunció haber tenido un arma apuntándole directamente a la cabeza.