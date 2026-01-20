Durante la madrugada de este lunes, personal de la Comisaría 18° de Neuquén intervino en el barrio Alma Fuerte II tras un aviso del Centro de Operaciones Policiales por desorden en la vía pública y presuntas detonaciones.

Al llegar al lugar constataron una pelea entre varias personas, por lo que los efectivos utilizaron material disuasivo para restablecer el orden.

En el marco del procedimiento, se demoró a varias personas y se logró el secuestro de un arma de fuego tipo pistola con municiones, por una causa por tenencia ilegal de arma de fuego.

Finalmente se demoró a dos mujeres de 33 y 46 años de edad y dos sujetos de 30 y 28 años. Por disposición de la fiscalía interviniente, fueron notificados de la imputación y recuperaron su libertad, quedando supeditados a la resolución judicial correspondiente.