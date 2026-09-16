Un joven de 21 años fue detenido tras ser señalado por una mujer como quien efectuó varios disparos en el barrio Carlos Soria 2. La Policía buscó el arma en un domicilio y no la encontró, pero el allanamiento terminó con el secuestro de 20 plantas de cannabis y 2,275 kilos de marihuana.

El episodio comenzó con varios llamados al 911 RN Emergencias que alertaron sobre disparos en inmediaciones de Montevideo y Embalse de Casa de Piedra, en el sector Carlos Soria 2 de General Roca. La denuncia puso en marcha un procedimiento de la Comisaría 47° de J.J. Gómez que terminó con un joven de 21 años detenido y, horas después, con un importante secuestro de marihuana durante un allanamiento.

En ese momento, los efectivos llegaron al lugar y comenzaron a hablar con vecinos para intentar establecer qué había ocurrido. Entre los datos aportados apareció la descripción de un hombre que vestía una campera roja. Poco después, los policías localizaron a un joven con esas características y procedieron a identificarlo.

Sin embargo, la primera requisa superficial no permitió encontrar ningún arma de fuego entre sus prendas. La situación cambió cuando llegó una mujer de 26 años, quien lo señaló como la persona que presuntamente había realizado los disparos. Según relató la denunciante, todo habría comenzado cuando el joven ingresó a un terreno que ella tenía bajo su cuidado. La discusión fue subiendo de tono hasta que, de acuerdo con su declaración, el hombre sacó un arma del bolsillo de la campera y efectuó entre tres y cinco disparos.

Algunos de esos tiros fueron realizados hacia el aire y otros contra el suelo, mientras que uno fue en dirección el frente de una vivienda. Además, la mujer indicó a los policías el domicilio donde el sospechoso había llevado el arma después del episodio. A partir de esa denuncia, la Fiscalía dispuso la detención del joven por el delito de abuso de armas y ordenó un rastrillaje para buscar elementos que pudieran confirmar la existencia de los disparos.

Fue entonces cuando apareció una primera evidencia concreta. Cerca de una pila de ladrillos ubicada en el terreno señalado por la denunciante, los policías encontraron una vaina servida. El lugar fue preservado y se convocó al Gabinete de Criminalística para realizar las pericias correspondientes. Pero la investigación todavía tenía otro capítulo. Con una orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Garantías, los efectivos ingresaron posteriormente al domicilio señalado en la denuncia para buscar el arma que supuestamente había sido utilizada durante el episodio.

La pistola no apareció. Lo que sí encontraron los policías fue otra situación que abrió una investigación paralela. En distintos sectores de la vivienda había plantas y sustancia vegetal. El procedimiento terminó con el secuestro de 20 plantas de cannabis de diferentes tamaños y aproximadamente 2,275 kilos de marihuana triturada, distribuida en distintos recipientes.

Ante semejante hallazgo, tomó intervención la Justicia Federal, que dispuso el secuestro de las plantas y de la sustancia e inició las actuaciones correspondientes.

Mientras tanto, el joven continúa detenido a disposición de la Justicia ordinaria por la investigación relacionada con los disparos. El arma buscada no fue encontrada y las pericias sobre la vaina secuestrada forman parte de las diligencias destinadas a determinar qué ocurrió aquella noche en el sector Carlos Soria 2.