Una beba de 11 meses dejó de respirar después de caerse de una cama y fue salvada por un policía de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) que realizaba un operativo preventivo a pocas cuadras. La madre llegó desesperada hasta el puesto instalado en Mosconi y La Plata Este, pidió ayuda y el cabo Matías Uribe se dirigió hasta la vivienda, donde comenzó a realizarle maniobras de RCP a la pequeña. Cuando recuperó los signos vitales fue trasladada en un movil policial al Hospital Pedro Moguillansky, de Cipolletti.

Todo ocurrió ayer por la tarde, mientras efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) trabajaban junto a inspectores de Tránsito en ese sector del norte de la ciudad. La escena cambió de golpe cuando una mujer apareció en el lugar buscando ayuda por la situación que atravesaba su hija. A partir de ese pedido, el cabo Matias Uribe se dirigió hasta el domicilio. Allí encontró a la bebé en una situación crítica: había sufrido una caída y no estaba respirando. El policía comenzó entonces con las maniobras de reanimación cardiopulmonar para intentar recuperar sus signos vitales.

El cabo Matias Uribe se hizo cargo de la situación y le practicó maniobras de RCP hasta que la pequeña volvió a respirar

La situación se extendió durante varios minutos. Finalmente, las maniobras realizadas por el efectivo permitieron que la pequeña recuperara sus signos vitales. El procedimiento policial se transformó así en una asistencia de emergencia dentro de una vivienda de Cipolletti. Después, la intervención continuó con el traslado de la bebé. Efectivos de la Subcomisaría 79° llevaron a la menor y a su madre hasta el hospital local, donde la nena quedó en manos de los médicos de guardia para ser evaluada y recibir la atención correspondiente.

El episodio dejó como dato central una situación que comenzó con una caída doméstica y terminó con una bebé de apenas 11 meses sin respirar. En medio de la desesperación de su madre, la presencia de los efectivos en las inmediaciones permitió que el pedido de auxilio encontrara una respuesta inmediata y que la pequeña pudiera ser trasladada posteriormente al hospital.