Golpe al narcomenudeo en Roca: allanaron dos domicilios y secuestraron drogas listas para vender

Dos allanamientos realizados en el barrio Quinta 25 de General Roca terminaron con el secuestro de cocaína, marihuana y elementos utilizados para el fraccionamiento de drogas. Cuatro personas mayores de edad quedaron vinculadas a una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

El operativo se originó a partir de una denuncia anónima realizada a la línea 0800-333-4124. A partir de esa información se inició una investigación que se extendió durante aproximadamente cuatro meses y permitió reunir elementos para avanzar con las medidas judiciales.

Los procedimientos se realizaron de manera simultánea en dos domicilios ubicados en el barrio Quinta 25, en la zona norte de Roca.

Hallaron cocaína fraccionada y balanzas de precisión

Durante los allanamientos fueron secuestradas distintas cantidades de cocaína, parte de ella compactada y otra fraccionada en dosis listas para su presunta comercialización. Además, se encontraron dosis de marihuana y dos balanzas de precisión con restos de sustancias, elementos que quedaron incorporados a la investigación judicial. En el segundo domicilio allanado también se halló marihuana, según se informó tras el procedimiento.

Secuestraron cocaína fraccionada, marihuana y balanzas durante los allanamientos realizados en Quinta 25.

Como resultado de los operativos, cuatro personas mayores de edad quedaron imputadas por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia Federal, que continuará con la investigación para determinar las responsabilidades y la procedencia de los elementos secuestrados.