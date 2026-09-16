Los dos hombres acusados por el crimen de Franco Agustín Morales, ocurrido en Allen durante una supuesta venta pactada por redes sociales, seguirán presos. El juez de Garantías Julio Martínez Vivot resolvió extender la prisión preventiva hasta el 15 de noviembre al mediodía, mientras que la investigación podrá continuar hasta el 15 de diciembre.

El asesinato ocurrió el 13 de agosto alrededor de las 18, en calle México al 30 de Allen. Morales, de 24 años, había acordado encontrarse con un supuesto comprador para vender su motocicleta. Según la hipótesis de la Fiscalía, al lugar llegaron cuatro hombres en dos motos y al menos dos de ellos estaban armados.

La acusación sostiene que los atacantes increparon a Morales en la vereda y le dispararon en el tórax para concretar el robo. El joven murió en el lugar y, después del ataque, los cuatro involucrados escaparon con su motocicleta y su teléfono iPhone.

Durante la audiencia realizada este miércoles, la Fiscalía pidió que los dos imputados continúen detenidos porque considera que el riesgo de entorpecimiento de la investigación no desapareció. Por el contrario, sostuvo que ese peligro se mantiene y se incrementó durante el último mes, mientras todavía quedan medidas de prueba importantes por realizar.

Entre ellas aparece una rueda de reconocimiento que ya fue solicitada y tiene fecha fijada. La fiscal Verónica Villarruel explicó que una de las personas entrevistadas durante la investigación quedó en condiciones de participar de esa medida. Por ese motivo, pidió además que no se publiquen fotografías de los dos imputados mientras el reconocimiento esté pendiente.

La investigación también espera resultados de distintos peritajes. El celular de Morales fue enviado a Viedma para ser analizado por las áreas de investigación del Ministerio Público, mientras que todavía deben realizarse estudios de ADN que serán enviados al Laboratorio Regional de Genética Forense, con sede en Bariloche.

Uno de los abogados defensores se opuso a que su cliente continúe detenido y propuso como alternativa una tobillera electrónica. El otro defensor no presentó objeciones al pedido de la Fiscalía. Finalmente, el juez resolvió que los dos imputados seguirán presos mientras avanzan las medidas de prueba que buscan esclarecer el crimen y determinar la participación de cada uno de los acusados.