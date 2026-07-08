El conductor que durante la madrugada de este miércoles protagonizó un violento choque seguido de vuelco en Centenario presentaba un avanzado estado de ebriedad y apenas podía mantenerse en pie y balbuceaba frases sobre la victoria de la Selección Argentina. El hombre, oriundo de Neuquén, perdió el control de un Volkswagen Virtus alrededor de las 3:30 en el Acceso Jaime de Nevares, a la altura de la curva del CPEM 1, donde impactó contra un poste de hormigón y provocó un importante corte de energía que afectó al Casco Viejo y la zona de chacras.

El jefe de la División Tránsito Villa Obrera, Héctor Valdez, relató en diálogo con La Primera Mañana por AM550 que al llegar al lugar se sorprendieron al encontrar al conductor fuera del vehículo y prácticamente ileso pese a la magnitud del siniestro. "Yo pensé que la situación era otra, que iba a ser una tragedia", afirmó. El hombre fue asistido por personal del Hospital Natalio Burd, pero rechazó ser trasladado. El test de alcoholemia confirmó un resultado de 1,67 gramos de alcohol por litro de sangre.

El conductor sobrevivió al violento choque, dio positivo en alcoholemia y rechazó recibir atención médica en el lugar.

Valdez describió el estado del conductor al momento de ser entrevistado por los efectivos. "Sí se notaba en el balbuceo cuando quería decir algo y repetía el tema de la victoria de la selección argentina. Después no estaba dentro de sí cuando caminaba. Algo terrible", expresó.

Además, explicó que la confusión del conductor llevó a los policías a desplegar un operativo para verificar si viajaban otras personas en el vehículo. "Le preguntábamos y por ahí con la cabeza no sabíamos si era sí o no. Tuvimos que buscar por todos lados, con todas las medidas de seguridad por los cables caídos, para asegurarnos de que no hubiera otro ocupante. Gracias a Dios venía solo", indicó.

El impacto derribó una columna eléctrica y dejó sin servicio a gran parte del Casco Viejo de Centenario.

El impacto arrancó de cuajo un poste de hormigón y dejó sin suministro eléctrico a gran parte del Casco Viejo y la zona de chacras hasta aproximadamente las 5:30 o las 6, cuando personal del EPEN logró restablecer el servicio tras retirar el vehículo. Al conductor se le secuestró la documentación y se labraron las actas correspondientes.

En ese contexto, Valdez volvió a insistir en la necesidad de conducir con responsabilidad, especialmente durante los festejos deportivos. "La gente no toma conciencia. El fútbol es una pasión y hay que festejar, pero sanamente. No hace falta sacar el auto para celebrar", concluyó.

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