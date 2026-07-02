Un conductor de 24 años manejaba con 1,76 gramos de alcohol por litro de sangre cuando perdió el control de su vehículo y terminó dentro de un desagüe en la zona del Paso René Favaloro, en Centenario. A pesar de la violencia del incidente, tanto él como su acompañante lograron salir del automóvil por sus propios medios y resultaron ilesos.

El accidente ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada de este jueves, en medio de una intensa helada que llevó la temperatura a -8 grados y con escasa circulación vehicular en la ciudad.

El conductor tenía 1,76 de alcohol en sangre; su licencia fue retenida por la policía. Foto: gentileza Centenario Digital.

El Chevrolet Onix quedó parcialmente sumergido en el canal, a pocos metros de la segunda rotonda de la Ruta 7, en un sector cercano al puente que comunica con el barrio Los Eucaliptus y el Casino Magic, según informó Centenario Digital. Las circunstancias en las que el vehículo terminó dentro del desagüe continúan bajo investigación, aunque el resultado del test de alcoholemia aportó un fuerte indicio sobre las causas del siniestro.

Cuando efectivos de la Comisaría Quinta arribaron al lugar, los dos ocupantes del automóvil, ambos oriundos de la ciudad de Neuquén y de 24 y 28 años, ya habían logrado salir del habitáculo sin sufrir lesiones.

Un auto cayó a un desagüe en Paso René Favaloro; el conductor manejaba alcoholizado. Foto: gentileza Centenario Digital.

Al conductor se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,76 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido. Como consecuencia, la Policía le retuvo la licencia de conducir y labró las actas por la infracción.

Para retirar el vehículo se convocó a los Bomberos Voluntarios, quienes realizaron distintas maniobras utilizando un malacate eléctrico. Sin embargo, el operativo no tuvo éxito y el Chevrolet Onix quedó con aproximadamente la mitad de su estructura sumergida en el canal. Finalmente, se dispuso que durante la mañana de este jueves una grúa de mayor porte realice las tareas necesarias para extraer el vehículo del desagüe.