Una mujer identificada como Cecilia Iraola murió este lunes tras un ataque a balazos contra su casa en la localidad de Beccar, partido bonaerense de San Isidro.

El hecho ocurrió cerca de las 18, cuando un atacante abrió fuego contra la propiedad. Tras un llamado al 911, efectivos de la Policía bonaerense ingresaron al lugar y encontraron a la víctima gravemente herida. Minutos después, se confirmó su fallecimiento.

Investigación: el conflicto por un BMW de US$10.000

Según las primeras líneas de investigación, el móvil del crimen estaría vinculado a la venta de un automóvil BMW por un valor de 10 mil dólares.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, el vehículo presentaba fallas mecánicas y el comprador le habría exigido al vendedor la devolución del dinero. Ante la falta de respuesta, el hombre habría decidido contratar a un sicario para llevar adelante el ataque.

Imágenes incorporadas a la causa muestran al agresor detenerse frente a la vivienda y efectuar múltiples disparos contra la fachada. Uno de los proyectiles impactó en Cecilia Iraola, quien se encontraba dentro del domicilio.

Detenidos y avance de la causa

En el marco de la investigación, fue detenido Gustavo Arroyo (36), señalado como el presunto autor intelectual del crimen. El arresto se concretó en una vivienda del country Loma Verde, en el partido de Escobar.

Además, los investigadores lograron identificar al propietario de la motocicleta utilizada en el ataque. Sin embargo, aún no se determinó si esa persona fue quien efectuó los disparos.

La causa está a cargo de la fiscal Carolina Asprella, con intervención de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte I de la Policía bonaerense.