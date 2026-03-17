El adolescente de 14 años que había sido baleado en el violento ataque ocurrido en el kilómetro 6 de la avenida Pioneros fue dado de alta este martes, mientras la Policía de Río Negro intensifica los operativos para dar con los sospechosos, con múltiples allanamientos y un fuerte despliegue en distintos puntos de Bariloche.

La noticia trae algo de alivio en medio de un caso que sacudió a la ciudad. El menor, que había sido alcanzado por un disparo en plena balacera, evolucionó favorablemente y finalmente dejó el hospital alrededor de las 13. Sin embargo, el trasfondo sigue siendo inquietante: los presuntos autores del ataque continúan prófugos.

En ese escenario, la respuesta policial se reforzó en las últimas horas. Se realizaron al menos seis allanamientos simultáneos en distintos sectores de la ciudad, todos con un mismo objetivo: encontrar a los dos hombres señalados como responsables de la tentativa de homicidio.

Uno de los procedimientos se concentró en una vivienda de calle La Paloma, donde reside una persona que tendría vínculos con los sospechosos. Allí, los efectivos buscaron pistas que permitan acercarse a los prófugos. Pero no fue el único punto caliente.

Al mismo tiempo, otro operativo de gran magnitud se desplegó en Pasto Verde al 7000. En ese lugar, los uniformados irrumpieron en cinco viviendas dentro de un mismo predio, en un movimiento que no pasó desapercibido entre los vecinos. Además, la zona Este también quedó bajo la lupa. En un sector comprendido entre las calles Habana y Bogotá, se concretó otro allanamiento.

Pero la búsqueda no termina ahí. En paralelo, la Unidad Regional III mantiene activos operativos de control y prevención en toda la jurisdicción. Con personal de distintas unidades, la Policía refuerza la presencia en las calles mientras avanza con tareas de inteligencia para ubicar a los prófugos.

Franco Nahuelpan imputado por tentativa de homicidio

El sábado, la Justicia imputó formalmente al conductor del vehículo desde el cual se efectuaron los disparos. Según la acusación, el imputado manejaba el auto que se puso a la par de una camioneta tras invadir el carril contrario, en una zona muy transitada y rodeada de escuelas. Desde el asiento del acompañante se habrían efectuado al menos ocho disparos dirigidos al conductor del otro vehículo, quien habría sido el blanco del ataque tras amenazas previas.

En medio de esa secuencia caótica, uno de los tiros impactó en el abdomen del adolescente que caminaba por la banquina, a pocos metros de su escuela, mientras que otro proyectil rozó a un joven que viajaba en la camioneta. La Fiscalía sostuvo que el conductor tuvo un rol clave para concretar el ataque, al posicionar el vehículo en el lugar exacto para facilitar los disparos.

Con pruebas que incluyen testimonios, cámaras de seguridad, pericias y datos de geolocalización, fue imputado por su participación en múltiples tentativas de homicidio agravadas por el uso de arma de fuego. Aunque la defensa negó su intervención, el juez dio por formulados los cargos, ordenó su prisión preventiva y fijó un plazo de cuatro meses para avanzar con la investigación.