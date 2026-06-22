Dos trabajadores pampeanos fueron baleados durante un violento asalto en la Ruta Nacional 3, cerca de Comodoro Rivadavia, cuando una banda de piratas del asfalto les robó 43 millones de pesos que transportaban en un camión. Uno de ellos fue secuestrado tras recibir un disparo, mientras que el otro quedó herido de gravedad al costado de la ruta. Horas después, un amplio operativo policial permitió detener a los tres sospechosos y recuperar la totalidad del dinero.

Lo que comenzó como un viaje de trabajo terminó convertido en una pesadilla. Las víctimas, oriundas de General Campos y Guatraché, circulaban por territorio chubutense durante la tarde del sábado cuando fueron sorprendidas por delincuentes que se movilizaban en una camioneta Dodge RAM blanca sin patentes.

Según la investigación, el ataque ocurrió alrededor de las 17 en la zona de Pampa Salamanca, un tramo de la Ruta 3 ubicado entre Camarones y Comodoro Rivadavia. Allí, los asaltantes interceptaron el camión, le cerraron el paso y obligaron a detener la marcha. En cuestión de segundos, descendieron armados y encapuchados para exigir la entrega del dinero.

Sin embargo, la situación escaló rápidamente a niveles extremos. Durante el asalto, los delincuentes efectuaron disparos dentro del vehículo. El acompañante recibió un balazo en el abdomen, mientras que el conductor fue herido en una pierna.

Pero la violencia no terminó allí. Después de apoderarse de los 43 millones de pesos, los ladrones obligaron al chofer herido a subir a la camioneta y lo utilizaron como rehén durante la fuga. Mientras tanto, el acompañante quedó abandonado en la ruta con una grave herida de arma de fuego.

La banda escapó en dirección a Comodoro Rivadavia llevando consigo el millonario botín. Sin embargo, cuando llegaron a las inmediaciones del acceso norte de la ciudad, abandonaron la camioneta y dejaron al camionero herido en su interior. A partir de ese momento continuaron la fuga a pie, intentando perderse entre la vegetación y los amplios sectores de campo de la zona.

Mientras tanto, la Policía de Chubut desplegó un importante operativo para dar con los responsables. Efectivos de distintas unidades, grupos especiales, personal de Infantería, Policía Científica y la División Canes participaron de los rastrillajes que se extendieron durante varias horas.

Además, los investigadores utilizaron drones equipados con cámaras térmicas para rastrear movimientos en medio de la oscuridad. Esa tecnología resultó clave para localizar a los sospechosos, que permanecían ocultos en una depresión natural del terreno intentando evitar ser descubiertos.

Finalmente, los tres hombres fueron rodeados y detenidos sin posibilidad de escapar. El resultado del operativo fue contundente: la policía recuperó los 43 millones de pesos robados, que habían sido divididos en 95 fajos de billetes para facilitar su traslado y ocultamiento.

Asimismo, durante las tareas de búsqueda se encontraron las armas utilizadas en el asalto. Entre los elementos secuestrados apareció un fusil semiautomático calibre 7,62 x 39 milímetros, una pistola 9 milímetros, cargadores con municiones, teléfonos celulares y las capuchas empleadas por los delincuentes durante el ataque.

Por su parte, los dos trabajadores pampeanos fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica. El estado más delicado correspondía al joven de Guatraché debido a la herida sufrida en la zona abdominal. Ahora, los tres detenidos enfrentan una compleja situación judicial.