Balearon a un excomisario cuando dejaba a su hija en una escuela de El Palomar

Un excomisario mayor de la Policía Bonaerense fue baleado este jueves por la mañana durante un intento de robo ocurrido frente al Colegio Emaús de El Palomar, mientras llevaba a su hija al establecimiento.

El hecho ocurrió cerca de las 7:15, sobre la calle Ingeniero Santiago Brian al 900. La víctima fue identificada como Hernán Mariano Catarraso, de 51 años.

Según fuentes policiales citadas por Infobae, al menos tres delincuentes descendieron de un vehículo y lo apuntaron para robarle la camioneta. Catarraso se identificó como integrante de una fuerza de seguridad y dio la voz de alto, tras lo cual comenzó un enfrentamiento armado.

Durante el tiroteo, el excomisario recibió un disparo en el abdomen y quedó tendido sobre el asfalto, aunque permaneció consciente. Una de sus principales preocupaciones en ese momento fue saber si su hija estaba a salvo.

Vecinos y otros padres que se encontraban en las inmediaciones asistieron a la menor y llamaron al 911. Poco después llegó una ambulancia del SAME, que trasladó al hombre al Hospital Posadas, donde ingresó a terapia intensiva.

Los delincuentes lograron escapar del lugar. La escena quedó bajo custodia policial y Policía Científica realizó peritajes y levantamiento de evidencias para intentar reconstruir la secuencia e identificar a los responsables.

La investigación está a cargo del fiscal Pablo Masferrer, titular de la UFI N° 2 del Departamento Judicial Morón. En el lugar se secuestró además un arma de fuego.

El ataque generó preocupación entre las familias del colegio. Padres y docentes señalaron que la zona registra reiterados episodios de inseguridad y que ya habían reclamado la implementación de medidas como un corredor de seguridad para los horarios de ingreso y salida de los alumnos.