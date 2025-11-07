Dos hombres fueron arrestados en El Palomar, partido de Morón, tras una extensa persecución policial que comenzó en la autopista Perito Moreno y la avenida General Paz. Los sospechosos circulaban en un Volkswagen Voyage gris con una orden de detención preventiva vigente.

La alerta se activó cuando el vehículo pasó por el anillo digital lector de patentes, detectándose que las placas y números de chasis no coincidían, lo que indicaba que podría tratarse de un “auto mellizo”.

Los delincuentes tomaron el Acceso Oeste en dirección a la provincia de Buenos Aires y descendieron en El Palomar. Allí, en la intersección de las calles El Rodeo y Belisario Roldán, colisionaron contra un móvil policial.

Detienen a dos por auto robado en El Palomar

Tras el choque, la policía detuvo al conductor y capturó al acompañante cuando intentaba escapar a pie. Ambos cuentan con antecedentes penales. El conductor posee un historial de 14 causas, entre ellas portación ilegal de armas, lesiones, comercialización y tenencia de estupefacientes, robo, amenazas y robo agravado con escalamiento.

La verificación de los números de chasis y motor confirmó que el vehículo había sido robado en enero en Lomas de Zamora, lo que ratificó la sospecha inicial.