Un violento episodio sacudió este domingo por la noche a la ciudad de Cutral Co, cuando un hombre fue atacado a balazos en plena vía pública, recibió múltiples impactos de arma de fuego y debió ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia. El hecho ocurrió en el barrio Brentana y la víctima permanece internada en el Hospital de Complejidad VI, donde se recupera de las heridas.

De acuerdo con la información recabada por este medio, el ataque se produjo en inmediaciones de la UAF (Unidades de Acción Familiar) Arco Iris. Según los primeros testimonios, al menos dos hombres descendieron de un automóvil y abrieron fuego contra la víctima, que cayó gravemente herida sobre la calle.

Vecinos del sector alertaron a la Policía y a los servicios de emergencia, que trasladaron al herido al centro asistencial. Una vez allí, los médicos resolvieron ingresarlo de inmediato al quirófano debido a la gravedad de las lesiones.

Hasta el momento no existe información oficial sobre la cantidad exacta de disparos que recibió ni sobre las zonas del cuerpo alcanzadas por las balas. Sin embargo, versiones recogidas en el lugar indican que presentaría entre siete y ocho heridas de arma de fuego.

Investigan un conflicto entre familias

Las primeras averiguaciones apuntan a que el ataque estaría relacionado con un conflicto de vieja data entre dos familias de la ciudad. Fuentes consultadas indicaron que el hombre había compartido bebidas durante la tarde y luego salió a la calle, donde fue interceptado por quienes serían sus agresores.

La investigación busca establecer la identidad de los atacantes y las circunstancias en las que se produjo la emboscada.

El ataque ocurrió pocas horas después de otro hecho de violencia registrado en el mismo barrio, donde una vivienda ubicada sobre calle Colón fue incendiada en dos oportunidades y, además, desconocidos efectuaron varios disparos contra el inmueble.

En un primer momento surgieron versiones que vinculaban ambos episodios. Sin embargo, vecinos del sector aclararon que no tendrían relación entre sí y que la coincidencia obedeció únicamente a que ocurrieron en el mismo barrio y con pocas horas de diferencia.