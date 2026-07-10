Alumno baleado en el CPEM 6 fue operado en el Castro Rendón y permanece estable

El alumno de 13 años que resultó herido de bala durante el grave episodio ocurrido la semana pasada en el CPEM Nº 6 de Cutral Co fue sometido a una intervención quirúrgica en el Hospital Provincial Castro Rendón de Neuquén y evoluciona favorablemente.

Desde el principal centro de salud de la provincia informaron este viernes a Mejor Informado que "el paciente fue operado en el día de ayer, se encuentra en recuperación en el servicio de Traumatología y permanece estable", llevando tranquilidad a la familia y a toda la comunidad educativa, que sigue de cerca su evolución.

El adolescente había sido derivado desde el Hospital de Complejidad VI de Cutral Co-Plaza Huincul al Castro Rendón para recibir atención especializada debido a la gravedad de la lesión sufrida durante el incidente ocurrido dentro del establecimiento educativo.

Un hecho que conmocionó a Neuquén

El episodio se produjo cuando el estudiante recibió un disparo de arma de fuego en el interior de un aula del CPEM Nº 6, en un hecho sin precedentes para el sistema educativo neuquino.

La investigación judicial intenta determinar con precisión cómo se produjo el disparo y cuál fue la secuencia de los acontecimientos. Entre las principales hipótesis que analizan los investigadores figura que el arma habría sido extraída de una mochila antes de accionarse.

En el lugar del hecho, los peritos secuestraron una vaina servida, un proyectil encamisado y otros elementos que forman parte de las pericias balísticas ordenadas por la Fiscalía.

Además, el director de Seguridad de la Comarca, comisario mayor Franco Corzo, había señalado que la mochila secuestrada no presentaba perforaciones compatibles con un disparo desde su interior, un dato considerado clave para reconstruir la mecánica del hecho.

Contención para toda la comunidad educativa

Mientras avanza la investigación, el Consejo Provincial de Educación mantiene un amplio dispositivo de acompañamiento destinado a estudiantes, docentes, directivos y familias del CPEM Nº 6.

Tras el incidente, las clases fueron suspendidas para permitir el trabajo de equipos interdisciplinarios del Equipo de Apoyo y Orientación Profesional a las Instituciones Educativas (EAOPIE), supervisores, autoridades educativas y especialistas en salud mental, con el objetivo de contener emocionalmente a una comunidad profundamente afectada por lo ocurrido.

El director provincial de Educación Secundaria, Christian Widmann, había definido el episodio como "el hecho más grave e inédito" registrado en una escuela secundaria de la provincia..

Por el momento, el parte médico difundido por el Hospital Castro Rendón representa la noticia más esperada: el joven fue operado con éxito, permanece estable y continúa recuperándose bajo seguimiento de los profesionales.