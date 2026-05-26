Un estremecedor hallazgo sacudió este martes a Bariloche luego de que encontraran restos humanos en un sector ubicado cerca de Onelli y Arrayanes, en la zona sur de la ciudad. Según las primeras informaciones surgidas de la investigación, se trataría de una mano humana correspondiente a una persona mayor.

El descubrimiento generó un inmediato despliegue policial y obligó a preservar toda el área mientras trabajaban efectivos de Criminalística junto a representantes del Ministerio Público Fiscal, a contrarreloj antes de la caída de la noche.

Además, el hallazgo provocó fuerte conmoción entre vecinos de la zona debido a que días atrás ese mismo sector había sido rastrillado durante la intensa búsqueda de Ana Lía Corte, la mujer cuya desaparición genera preocupación en Bariloche.

Según trascendidos , cerca de la barda se habría encontrado otras partes del cuerpo. Pero por el momento, los investigadores mantienen absoluto hermetismo y esperan los resultados de los estudios forenses para determinar con precisión a quién pertenecen los restos encontrados y cuánto tiempo llevaban en el lugar.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el hallazgo fue considerado de extrema sensibilidad debido al estado de los restos y al contexto en el que aparecieron. Ahora, todas las miradas están puestas en el resultado de las pericias forenses que serán claves.

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