La desesperada búsqueda de Analía Corte sumó un dato revelador. La mujer de 52 años, desaparecida desde el viernes en el sector oeste de Bariloche, subió a un colectivo de la Línea 51 rumbo al centro de la ciudad. La información, obtenida a través de grabaciones de la empresa Mi Bus, amplió de manera drástica el radio de búsqueda y obligó a desplegar un operativo sin precedentes en distintos sectores, donde trabajaron durante todo el día más de 40 efectivos policiales junto a fuerzas especiales, perros rastreadores, brigadas rurales, montadas, buzos y organismos de rescate.

La confirmación cayó como una bomba en plena investigación. Hasta ahora, la búsqueda estaba concentrada principalmente en la zona oeste de Bariloche, cerca de la vivienda de Analía, en senderos de montaña, laderas del cerro Otto y sectores boscosos cercanos al kilómetro 5,8 de la Avenida Pioneros. Sin embargo, las imágenes obtenidas por los investigadores Policía de Río Negro permitieron establecer que la mujer abordó un colectivo de la Línea 51 alrededor de las 11:18 del viernes en la parada ubicada el acceso al barrio Rancho Grande.

Además, los investigadores remarcaron que la mujer se encontraba en buenas condiciones físicas, vestida con ropa de abrigo y sin signos visibles de desorientación al momento de subir al micro. Ahora el gran interrogante es otro: dónde bajó.

Ese dato cambió por completo el escenario. A partir de esta nueva pista, la búsqueda dejó de enfocarse únicamente en sectores de montaña y se extendió prácticamente a toda la ciudad. La hipótesis de que Analía pudo haberse trasladado hacia el centro o incluso hacia el Alto barilochense obligó a reorientar el operativo y revisar cámaras de seguridad urbanas, registros comerciales y movimientos vinculados al transporte público.

Rastrillaje en toda la ciudad

Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad de Río Negro ordenó reforzar el despliegue en todas las jurisdicciones. El operativo es coordinado por el segundo jefe de la Unidad Regional III, Félix Castro, y el jefe de Zona I, Luis Hawrilak, bajo la órbita de la Comisaría 27°.

En paralelo, más de 40 efectivos policiales trabajan de manera simultánea en distintos puntos de Bariloche. Participan integrantes del COER, Brigada Rural, Brigada Montada, personal de la Comisaría 27°, Subcomisaría 55°, además de efectivos de Prefectura Naval, Protección Civil, SPLIF, Parques Nacionales y grupos especializados de rescate.

Uno de los sectores más sensibles continúa siendo la zona del arroyo Casa de Piedra y distintos puntos cercanos al lago Nahuel Huapi. Allí trabajan buzos especializados y perros rastreadores que intentan seguir cualquier indicio que permita reconstruir el recorrido de la mujer desaparecida.

Asimismo, se sumaron perros adiestrados llegados desde General Conesa, junto a un perro de la Policía Federal y otro perteneciente a Bomberos. Los equipos recorren senderos de montaña, sectores húmedos y caminos internos bajo temperaturas bajas y condiciones complejas.

Por otro lado, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales avanza sobre otra línea considerada clave: reconstruir minuto a minuto los últimos movimientos de Analía Corte. Los investigadores analizaron imágenes del Sistema Integral de Prevención del Delito, grabaciones privadas y comerciales, además de registros vinculados al transporte urbano y la tarjeta SUBE.

Incluso, desde el entorno de la mujer difundieron un desesperado pedido de colaboración dirigido especialmente a pasajeros que viajaron en la Línea 51 durante la mañana del viernes. Buscan establecer si alguien la vio durante el trayecto o recuerda el lugar donde descendió.