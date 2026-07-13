Un patrullero de la Policía de Río Negro fue robado durante un operativo por un incendio registrado este domingo cerca de las 7 de la mañana en una vivienda del barrio 10 de Diciembre, en San Carlos de Bariloche. El móvil tenía armamento y municiones en su interior, aunque fue localizado más tarde abandonado en inmediaciones del cementerio, con las armas intactas.

El hecho ocurrió mientras efectivos policiales asistían al propietario de la vivienda para evacuar el inmueble antes de la llegada de los bomberos. Aprovechando ese momento de distracción, desconocidos abordaron el vehículo oficial y escaparon.

Tras un rastrillaje realizado por la Policía, el patrullero fue encontrado abandonado. Las armas reglamentarias y las municiones permanecían dentro del móvil, aunque los autores del robo lograron escapar y son buscados.

El incendio fue controlado antes de que alcanzara las viviendas vecinas

El oficial de Bomberos Facundo Morán informó al portal Bariloche2000 que el alerta obligó a movilizar dos camiones cisterna hacia el barrio.

Cuando llegó la primera dotación, el fuego ya afectaba gran parte de una vivienda de pequeñas dimensiones. Gracias a la rápida intervención de los bomberos y a la colaboración de los vecinos, las llamas fueron contenidas en aproximadamente la mitad de la estructura, evitando que el incendio se extendiera hacia las casas linderas.

Como consecuencia, la vivienda sufrió daños parciales, aunque una parte importante de la construcción pudo salvarse.

El dueño de la vivienda sufrió heridas leves

Antes del arribo de los bomberos, el propietario intentó apagar el fuego por sus propios medios.

Durante esa maniobra sufrió cortes en una mano y en uno de sus brazos, por lo que una ambulancia lo asistió en el lugar. Los profesionales constataron que las lesiones no revestían gravedad.

Además, varios vecinos colaboraron durante los primeros minutos del incendio y ninguno resultó lesionado.

¿Qué se sabe sobre el origen del incendio?

Hasta el momento no existe una causa confirmada.

Según explicó el oficial Morán, una de las hipótesis es que en la vivienda se encontraban celebrando el resultado del partido de fútbol disputado la noche anterior y que el fuego podría haber comenzado tras utilizar una parrilla.

No obstante, remarcó que esa posibilidad forma parte de la investigación y que las pericias determinarán el origen del siniestro.

Un robo que agravó un operativo de emergencia

El episodio llamó especialmente la atención porque ocurrió en pleno trabajo de los servicios de emergencia, una situación poco frecuente que obligó a desplegar un operativo paralelo de búsqueda del móvil policial.

Aunque el patrullero apareció pocos minutos después, el hecho generó preocupación debido a que transportaba armamento reglamentario y municiones, elementos que podrían haber representado un riesgo importante si hubieran quedado en manos de los delincuentes.