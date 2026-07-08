Robaron una moto en pleno centro de Bariloche mientras miles miraban el partido de Argentina en el Mundial 2026

Un nuevo hecho de inseguridad quedó registrado en el centro de San Carlos de Bariloche cuando un grupo de delincuentes robó una motocicleta que se encontraba estacionada frente a un comercio de una de las zonas más transitadas de la ciudad. De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad y difundidas posteriormente en redes sociales, el robo ocurrió durante el primer tiempo del partido que disputaron Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

En ese momento, gran parte de la actividad comercial y la atención de los vecinos estaban concentradas en el encuentro de la Selección nacional, que luego lograría una épica remontada bajo la conducción de Lionel Scaloni. Las imágenes muestran cómo los autores del hecho actuaron con rapidez para llevarse el rodado y abandonar el lugar antes de ser detectados.

Investigación policial y análisis de cámaras

Tras la denuncia radicada por el propietario de la motocicleta, personal de la Policía de Río Negro inició las actuaciones correspondientes y trabaja en la recopilación de registros fílmicos para establecer la identidad de los sospechosos y reconstruir el recorrido realizado después del robo.

Hasta el momento de la publicación de esta nota no se informó sobre personas detenidas en el marco de la causa. La investigación permanece en etapa preliminar y está bajo la órbita de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades penales una vez reunidas las pruebas necesarias.

Fuentes vinculadas a la pesquisa indicaron que el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas resulta clave para avanzar en la identificación de los involucrados.