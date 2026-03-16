En plena madrugada, cuando apenas pasaban algunos autos por las calles de Bariloche, un hombre intentó abrir un auto estacionado y quedó escrachado en las cámaras de seguridad del Sistema Integral de Prevención del Delito. En cuestión de minutos la calle se llenó de policías que lo detuvieron y quedó a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió cerca de las 7 en Clemente Onelli y Almirante Brown, frente a un conocido supermercado. Desde una de las cámaras de vigilancia, un operador observó a un hombre merodeando un Chevrolet Onix estacionado sobre la vía pública. Las imágenes mostraban una escena clara: un hombre mayor de edad manipulaba la puerta delantera derecha del auto como si buscara abrirlo. Vestía una campera negra y azul con capucha, pantalón marrón y zapatillas negras.

La actitud que llamó la atención del personal del centro de monitoreo quedó comprobada cuando a través del zoom, se vieron los movimientos y golpes que le aplicaba con el puño a la cerradura. A partir de esa observación, el operador alertó a la Comisaría 28°. Minutos más tarde, una camioneta policial llegó al lugar y encontró al sospechoso todavía en la zona. Los efectivos lo demoraron, mientras realizaron las averiguaciones correspondientes.

Sin embargo, el procedimiento tuvo un final que suele repetirse en este tipo de casos. El propietario del vehículo no quiso realizar una denuncia penal, por lo que la situación quedó registrada como una actuación por "persona en actitud sospechosa".

Así, el episodio terminó sin una causa judicial, pese a que las cámaras habían registrado el momento en que el sospechoso manipulaba el auto estacionado en plena vía pública.