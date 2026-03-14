Un operativo de control realizado por la Policía de Río Negro en la ciudad de Bariloche terminó con dos personas detenidas, un arma de fuego secuestrada y varios envoltorios de cocaína incautados.

El procedimiento se desarrolló cerca de las 21 del viernes, en inmediaciones de calle Miramar y pasaje Gutiérrez, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 28°.

Según informaron fuentes policiales, el operativo se produjo mientras efectivos realizaban tareas de patrullaje, vigilancia e identificación de personas, en el marco de los operativos intensivos de control impulsados por el Ministerio de Seguridad de Río Negro.

Interceptación de un Volkswagen Vento

Durante el patrullaje, los uniformados detectaron un Volkswagen Vento que llamó la atención de los investigadores.

Ante esa situación, el personal policial decidió interceptar el vehículo para realizar una identificación preventiva, una práctica que se intensificó en distintos sectores de Bariloche en los últimos días.

Al acercarse al automóvil, los efectivos identificaron a sus ocupantes: un hombre y una mujer, ambos de 27 años.

Hallazgo de un arma de fuego

Durante la requisa del vehículo, los policías encontraron una pistola calibre 9 milímetros, un arma similar a las utilizadas por las fuerzas de seguridad.

Bariloche: pareja de 27 años detenida con pistola 9 mm y cocaína en un auto.

El hallazgo activó de inmediato el protocolo judicial, por lo que los ocupantes del vehículo quedaron detenidos y el automóvil fue resguardado para continuar con las actuaciones correspondientes.

Secuestro de cocaína

El procedimiento continuó con una revisión más exhaustiva del vehículo.

En ese contexto, los efectivos hallaron varios envoltorios con una sustancia blanca que fue sometida a test de campo, arrojando resultado positivo para cocaína.

Tras el hallazgo, intervino personal de la Delegación de Toxicomanía, que realizó las actuaciones correspondientes para el secuestro de la droga y el resguardo de la evidencia.

Controles reforzados en Bariloche

Desde el Ministerio de Seguridad de Río Negro señalaron que este tipo de procedimientos forma parte de operativos permanentes de prevención del delito que se desarrollan en Bariloche.

Las autoridades remarcaron que en los últimos días se intensificaron:

Patrullajes dinámicos en barrios

Interceptaciones vehiculares

Controles de identificación

Tareas de investigación preventiva

El objetivo, indicaron, es detectar situaciones irregulares antes de que escalen en hechos delictivos de mayor gravedad.