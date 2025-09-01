La autopsia reveló que el bebé de Centenario murió por golpes y su propio padre quedó tras las rejas

Un crimen que estremece

La muerte de un bebé de apenas un mes y una semana sacudió a la ciudad de Centenario. Lo que en un principio parecía un hecho accidental, se transformó en un caso de extrema gravedad cuando la autopsia determinó que el pequeño presentaba múltiples traumatismos. El resultado encendió todas las alarmas en la Fiscalía, que ahora investiga un posible homicidio.

El padre detenido

Tras conocerse el informe médico-legal, el Ministerio Público Fiscal ordenó la detención del padre del niño, un hombre de 32 años. Este lunes será llevado a audiencia de formulación de cargos y todo indica que será acusado por el delito de homicidio. La expectativa es alta y el caso ya se encuentra bajo un fuerte hermetismo por la sensibilidad del hecho.

La situación de la madre

La madre del bebé, de 35 años, también está bajo la lupa de la Justicia. Se espera que en las próximas horas se definan medidas respecto de su responsabilidad o encubrimiento en el caso. Las contradicciones en su relato inicial, sumadas a los antecedentes médicos del niño registrados en el sistema de salud, complican aún más el panorama.

Los primeros momentos de desesperación

El sábado, poco después del mediodía, una ambulancia del SIEN llegó hasta la casa ubicada en el barrio Nueva España. Allí encontraron al bebé sin signos vitales y comenzaron con maniobras de reanimación, incluso aplicándole dosis de adrenalina. Sin embargo, nada pudo hacerse y a las 14 horas los médicos confirmaron su muerte.

Lesiones previas y sospechas

La clave estuvo en la intervención posterior en el hospital. Una doctora detectó lesiones que no coincidían con la versión inicial de la madre, quien había declarado que el bebé se había caído de manera accidental durante la madrugada. Los informes de pediatras previos en el sistema ANDES ya advertían sobre golpes anteriores, lo que fortaleció la hipótesis de violencia doméstica.

Una causa que recién empieza

Con el domicilio ya allanado y bajo resguardo judicial, los investigadores buscan más pruebas que permitan esclarecer cómo ocurrieron los hechos. Mientras tanto, la sociedad exige respuestas y justicia por la vida del pequeño, en un caso que desnuda la peor cara de la violencia familiar.