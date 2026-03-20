Un violento ataque sacudió a Catriel: una perra de raza Cane Corso se escapó de su vivienda, cruzó la calle y atacó a un nene de seis años, al que tiró de su bicicleta y le provocó diversas heridas. Por el hecho, la fiscalía imputó a sus tres cuidadores, una joven y sus padres, por lesiones leves, mientras que la Justicia ordenó que el animal no regrese al barrio durante la investigación.

El episodio ocurrió el 11 de noviembre de 2025, cerca de las 20:30, en una vivienda de esa ciudad. Según la reconstrucción del caso, todo se desató en cuestión de segundos. La perra salió sin control del domicilio, avanzó directamente hacia el niño que circulaba en bicicleta y lo derribó de manera violenta.

A partir de allí, la escena fue desesperante. El animal lo mordió y lo arañó con sus garras, generándole múltiples heridas que, si bien fueron catalogadas como leves por los médicos, expusieron el enorme riesgo al que estuvo expuesto el menor.

En ese contexto, la fiscal del caso fue contundente. Señaló que los imputados, como responsables del cuidado de un perro considerado de raza peligrosa, tenían una obligación clara: evitar cualquier situación de riesgo. Sin embargo, nada de eso ocurrió. “Al decidir criar y mantener a la perra bajo su responsabilidad, asumieron el deber de garantizar la integridad física de terceros, especialmente de niños”, remarcó la funcionaria judicial durante la audiencia.

Además, la acusación puso el foco en la falta de medidas preventivas. Según la investigación, el animal no estaba debidamente resguardado, lo que permitió que saliera libremente a la vía pública y terminara protagonizando el ataque.

Por su parte, la defensa intentó frenar el avance del caso. El defensor oficial cuestionó tanto los hechos como la calificación legal, y planteó que la situación no estaba lo suficientemente clara como para imputar a sus asistidos. Sin embargo, su planteo no prosperó. Finalmente, la jueza de Garantías avaló la formulación de cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Pero además tomó una decisión clave: como medida cautelar, ordenó que la perra no pueda regresar al barrio hasta que se resuelva el conflicto.