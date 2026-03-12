Una amenaza inesperada sacudió al entorno del intendente de Villa Regina, Luis Albrieu. Según trascendió, un conocido personaje del ambiente delictivo habría advertido que iba a matar a Polo, el perro que acompaña al jefe comunal prácticamente todo el tiempo y que suele viajar con él incluso dentro del auto oficial.

El mensaje no llegó directamente al intendente, pero el dato corrió rápido. Según trascendidos, quien lanzó la advertencia fue un hombre conocido en el barrio Don Bosco, un sujeto que se mueve entre Villa Regina y General Roca.

De acuerdo con la información que circuló en las últimas horas, el hombre habría comentado la amenaza en una charla con un conocido. Ese hombre, a su vez, es amigo del intendente y fue quien terminó transmitiéndole el mensaje a Albrieu. Cuando la advertencia llegó a sus oídos, el impacto fue inmediato.

Y no es para menos. Polo no es un perro más dentro de la casa del jefe comunal. Es, según quienes lo conocen, su compañero inseparable. Albrieu suele moverse por la ciudad con el animal a su lado y muchas veces lo lleva con él dentro del vehículo mientras realiza recorridas o actividades oficiales.

Por eso el intendente se acercó a la Comisaría 35° de Villa Regina para dejar asentada una exposición formal por la amenaza. En el documento el jefe comunal, relató que decidió acudir a la Policía luego de recibir un comentario inquietante vinculado con su perro.

En su declaración explicó que el día anterior, el 11 de marzo de 2026, "mientras se encontraba en la terminal de ómnibus de Villa Regina, un conocido se le acercó para advertirle que en General Roca habría personas ofreciendo dinero para matar a su mascota". El intendente dejó asentado el episodio en la exposición policial y manifestó que, en caso de recordar nuevos detalles, ampliará la denuncia ante las autoridades.