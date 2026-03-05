Se hizo viral el video del rescate al perro Pipo en Comodoro Rivadavia, luego de que este caiga desde un acantilado hacia el mar. El animal estaba atrapado en un murallón, empujado por las olas y no lograba salir ni trepar.

En las imágenes se ve el despliegue que encabezaron los Bomberos Voluntarios de la localidad para poder rescatar al perro, quien desesperado intentaba salvarse de la fuerte y violenta marea.

El hecho ocurrió este miércoles, en el Paseo Costero de Comodoro. Afortunadamente, tras minutos de trabajo y varios intentos mientras las olas lo golpeaban, uno de los bomberos logró bajar hasta donde estaba el animal. Con cuidado, lo tomó en brazos y comenzó a subir. Desde arriba, quienes colaboraban lo ayudaron con una soga.

Una vez que estuvo en tierra, corroboraron que no tenía heridas, aunque se mostraba estresado y con miedo.

Desafortunadamente su historia no termina allí. Una vez que se conoció el emocionante rescate, los vecinos también se enteraron de que Pipo tenía familia, quien ahora informó que lo está buscando porque se perdió.

Se desconoce si tras el rescate el animal logró reencontrarse con sus dueños, ya que desapareció y actualmente lo están buscando. Además aclararon que es sordo, por lo cual no responde cuando lo llaman.

Pipo inicialmente se habría escapado durante la noche hacia la costa sin que sus dueños se dieran cuenta y fue allí cuando cayó al mar desde el abismo. Luego del rescate viral volvió a desaparecer y ahora hay un nene de 6 años esperándolo y pidiendo por su perro.