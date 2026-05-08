La causa por la polémica rifa de los Bomberos Voluntarios de Barda del Medio sumó un nuevo capítulo explosivo: la Fiscalía pidió cuatro años de prisión efectiva para uno de los condenados por administración fraudulenta, al considerar que fue uno de los principales responsables de una maniobra que dejó millones sin explicación.

El pedido se realizó durante la audiencia final del juicio de cesura, luego de que las tres personas imputadas fueran declaradas culpables en diciembre pasado. Dos de los acusados reconocieron su participación y podrían recibir penas en suspenso, mientras que el tercero negó su responsabilidad.

Según la acusación, el hombre señalado como principal responsable tenía un rol clave en la organización de la rifa: vendía cartones, recaudaba dinero y habría participado en la duplicación y desaparición de bonos.

La investigación reconstruyó que entre marzo y septiembre de 2021 se lanzó el denominado “Gran bono contribución”, una campaña solidaria que buscaba recaudar fondos para comprar una autobomba usada en Holanda y cubrir gastos del cuartel.

Se imprimieron 2.500 cartones y se vendieron 1.778. El premio principal prometía un automóvil que nunca se compró. Según el expediente, se recaudaron más de 8 millones de pesos.

Sin embargo, todavía no pudieron determinar qué ocurrió con más de 3 millones de pesos, una cifra que actualizada rondaría hoy los 60 millones. La Fiscalía sostuvo que el daño provocado golpeó de lleno la confianza de la comunidad en la institución. La sentencia se conocerá el próximo 14 de mayo. Mientras tanto, el escándalo sigue sacudiendo a Barda del Medio,