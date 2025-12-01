¿Bomberos de mentira? juicio por la estafa millonaria que sacudió a Barda del Medio

La primera jornada del juicio arrancó hoy en Cipolletti y puso en el banquillo a tres hombres que, bajo la bandera de los Bomberos Voluntarios de Barda del Medio, habrían montado un mecanismo para quedarse con millones. El caso es explosivo: se trata de una estafa que, a valores actuales, ronda los 40 millones de pesos y que expone la fragilidad de las instituciones comunitarias.

Según el Ministerio Público Fiscal, todo ocurrió entre marzo y septiembre de 2021, cuando se lanzó el “Gran bono contribución”. La rifa prometía ayudar al cuartel, pero terminó convertida en un agujero negro de dinero. Se imprimieron 2.500 cartones, cada uno con diez troqueles de mil pesos, pero apenas se vendieron 1.778. El cálculo oficial indica que se recaudaron más de 8 millones de pesos, aunque el destino de buena parte de esos fondos sigue siendo un misterio.

El mecanismo era simple y, a la vez, perverso. Promotores cobraban la primera cuota y cobradoras se encargaban de las siguientes. Entre comisiones, premios y gastos generales, se justificaron más de 3 millones de pesos. Sin embargo, la Fiscalía detectó cartones duplicados y triplicados, además de un faltante de más de 3 millones que nunca fue rendido. El dinero, según la acusación, se entregaba en mano, sin recibos ni constancias.

La trama interna también suma tensión. Uno de los imputados, primer vocal de la Comisión, quedó a cargo del cuartel tras la licencia del titular y fue quien impulsó la rifa. Luego, dos miembros lo desplazaron y asumieron el control de la recaudación. Para la Fiscalía, abusaron de su autoridad y transformaron un mecanismo solidario en una caja paralela sin control estatal ni autorización de la Lotería de Río Negro.

Las defensas, en cambio, intentaron bajar el tono. Alegaron que no se trata de una organización dedicada a defraudar, sino de un “desorden administrativo” y una “crisis institucional”. Según ellos, el caos era tal que ni siquiera se puede saber con exactitud cuánto dinero se recaudó. Por eso pidieron la absolución de sus asistidos, negando la figura de administración fraudulenta.

Las audiencias continuarán toda la semana en la sala 1 del Fuero Penal de Cipolletti y podrían extenderse hasta la próxima. Mientras tanto, la comunidad observa con indignación cómo quienes se presentaban como bomberos voluntarios terminaron acusados de ser “bomberos de mentira”, responsables de una estafa que dejó en ridículo a la institución y en duda el destino de millones que debían servir para salvar vidas.