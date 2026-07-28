Usuarios de las redes sociales escracharon públicamente al presunto encargado de un comedor de Neuquén Capital que fue grabado por su mujer mientras maltrata y agarra de forma violenta a un gato.

El video, grabado por la propia pareja, muestra cómo el hombre está agarrando del cuello y sacudiendo a un gato naranja, mientras se ríen y dicen "qué te hacen mi bebé, dejá a mi minino".

Esta es una forma en la cual las gatas agarran a sus crías, pero no es recomendable hacerlo cuando ya son adultos. Puede provocar dolor o estrés en el animal, además de conllevar riesgo de lesiones en la zona del cuello.

La publicación generó numerosas reacciones de repudio en redes sociales. Vecinos de Cuenca XV aseguraron que el hombre sería el responsable de un comedor comunitario ubicado en ese sector de la ciudad.

Tras la difusión del video, algunos usuarios también sumaron reclamos por presuntos ruidos molestos y falta de controles en el domicilio mencionado. Hasta el momento, esos planteos no fueron confirmados oficialmente y no trascendió si existen denuncias formales vinculadas a esas acusaciones.

Por ahora no se conoció una respuesta pública del hombre señalado en el video.

El último caso de maltrato animal en Neuquén

El caso generó conmoción al recordar a la terrible situación difundida hace unos días, cuando un hombre del oeste neuquino azotó con un hierro a un perro, provocándole graves lesiones e incluso tal vez la muerte, ya que hasta ahora no habría sido ubicado.

El sujeto fue imputado por crueldad hacia los animales, bajo la Ley Nacional 14.346, sin embargo no fue preso y le impusieron realizar una capacitación en bienestar animal, cuidado responsable y derecho animal.

Además, tendrá que cumplir 192 horas de trabajo comunitario, donar 240 kilos de alimento balanceado a una organización dedicada al cuidado de animales y respetar las reglas de conducta fijadas por el tribunal durante un año.