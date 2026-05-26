Una vivienda ubicada cerca de la intersección de la avenida Graziano Cavalli y la calle Pablo Neruda, en la localidad de Centenario, se incendió este martes por la mañana. A raíz de la situación, hubo momentos de extrema preocupación entre los vecinos del sector, quienes rápidamente dieron aviso a los servicios de emergencia.

El panorama era desoladora: en la casa se pudo observar una enorme columna de humo y fuego que brotaba desde el interior. Con ese escenario se encontraron las dotaciones de Bomberos Voluntarios de Centenario que llegaron al lugar.

Pese al operativo, las pérdidas fueron totales

De manera conjunta, las dotaciones de Bomberos y los efectivos de la Policía de Neuquén desplegaron un operativo para controlar el foco ígneo y evitar que las llamas se propagaran a otras viviendas. El trabajo demandó varios minutos debido a la intensidad del incendio.

Un bombero combate el fuego en una vivienda sobre la avenida Cavalli

De acuerdo a la información difundida tras el operativo, el fuego provocó severos daños materiales dentro de la vivienda. Una vez sofocadas las llamas, los bomberos realizaron tareas de enfriamiento y control para evitar posibles rebrotes de llamas.

Afortunadamente no se reportaron personas heridas, aunque la familia afectada perdió gran parte de sus pertenencias a raíz del incendio. Aún se investiga qué origina el incendio voraz.

Cómo colaborar con la familia afectada

Vecinos y allegados iniciaron una colecta solidaria para asistir a la familia afectada por el incendio, integrada por una mamá, una niña y una beba, quienes sufrieron importantes pérdidas materiales tras el siniestro. Entre las principales necesidades se encuentran:

pantalones talle 4 y 8

remeras talle 6 y L

calzado número 27 y 37/38.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al +54 2994-106447 para coordinar la entrega de donaciones y brindar ayuda a la familia mientras atraviesa esta difícil situación.