Un borracho chocó a un auto estacionado y se fugó: lo atraparon y no tenía licencia

Un auto impactó contra un vehículo estacionado en la intersección de calles Del Pin y José Carol, de la ciudad de Neuquén durante la mañana del jueves. La conductora afectada denunció daños materiales tras el siniestro vial y tras una investigación policial, descubrieron que el conductor responsable del incidente estaba borracho.

El hecho se registró alrededor de las 8, luego de un llamado realizado mediante el pulsador de taxi. Al llegar, personal de la Comisaría Cuarta constató que un Volkswagen Gol Trend blanco había colisionado contra un Volkswagen Polo gris estacionado sobre José Carol.

Tras un patrullaje preventivo, la policía logró localizar el vehículo involucrado e identificar a sus ocupantes, de 24 y 23 años, ambos domiciliados en Centenario. Según el informe policial, presentaban signos de ingesta de alcohol.

El vehículo fue secuestrado y trasladado al predio del Parque Industrial.

Se solicitó la presencia de personal de Tránsito Policial, quienes realizaron un test de alcoholemia al conductor. El resultado arrojó 1,78 gramos de alcohol en sangre, superando ampliamente el límite permitido por la Ley Nacional de Tránsito.

Además, constataron que el conductor no contaba con licencia habilitante para circular. Ante esta situación, se labró un acta contravencional y el vehículo fue secuestrado y trasladado al predio del Parque Industrial.