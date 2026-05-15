Indignación en Neuquén: entró borracho al playón de la UNCo y desafió a todos con una frase insólita

La mañana de este jueves se vivió una escena tan peligrosa como indignante en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), en Neuquén. Un trabajador de la casa de estudios detectó que un joven y una mujer llegaron al playón universitario en un auto y evidenciaban claros signos de estar alcoholizados.

Preocupado por la situación, el trabajador decidió filmar el momento e intentó convencer al conductor de que no siguiera manejando. “¡Flaco! No podés venir así acá”, se escucha decirle mientras el automovilista apenas podía responder con claridad.

Lejos de tomar conciencia del riesgo que representaba para estudiantes, docentes y trabajadores que circulaban por el predio universitario, el conductor reaccionó con total soberbia. “Llamá a la policía a ver si me alcanza”, respondió desafiante antes de acelerar y abandonar el lugar a toda velocidad.

Un joven y una mujer fueron abordados por un trabajador de la universidad y luego huyeron.

El episodio generó bronca e indignación entre quienes presenciaron la escena, no sólo por el evidente estado de ebriedad del joven, sino también por la impunidad con la que decidió continuar conduciendo.

El video comenzó a circular rápidamente y volvió a poner en debate la irresponsabilidad al volante y el peligro que representan los conductores alcoholizados en Neuquén.