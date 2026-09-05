Una camioneta volcó este sábado por la mañana sobre la Ruta Nacional 40, en el tramo de la Ruta de los Siete Lagos. El incidente ocurrió entre Villa La Angostura y San Martín de los Andes y no dejó personas heridas.

El vuelco se produjo alrededor de las 9, a la altura del santuario del Gauchito Gil. El conductor perdió el control del vehículo y realizó una maniobra brusca antes de terminar volcado fuera de la calzada.

Los ocupantes lograron salir de la camioneta por sus propios medios. Ninguno necesitó ser trasladado al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. En la caja del vehículo había equipos de esquí.

El hielo vuelve a ser un riesgo en las primeras horas del día

Las condiciones de la Ruta de los 7 Lagos pueden cambiar rápidamente durante esta época del año. Las bajas temperaturas de la noche y de las primeras horas de la mañana favorecen la aparición de hielo sobre distintos sectores de la calzada.

El riesgo aumenta en las zonas de sombra. En esos puntos, una ruta que parece seca puede presentar sectores con escasa adherencia.

Uno de los principales peligros es el denominado hielo negro. Esta capa puede resultar casi imperceptible para quienes circulan y provocar una pérdida repentina del control del vehículo.

La presencia de hielo exige reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. También resulta importante evitar frenadas, aceleraciones y maniobras bruscas.

La Ruta de los Siete Lagos exige especial cuidado durante el invierno

La Ruta Nacional 40 concentra durante el invierno un importante movimiento de vehículos entre Villa La Angostura y San Martín de los Andes. El recorrido atraviesa sectores cordilleranos donde las condiciones meteorológicas pueden modificar rápidamente el estado del camino.

Por ese motivo, quienes transiten por la zona deben circular con las luces encendidas y utilizar neumáticos adecuados para las condiciones invernales. También deben respetar las indicaciones de los organismos viales y adaptar la velocidad al estado de la calzada.

El Paso Internacional Cardenal Samoré, cercano al lugar del vuelco, se encuentra habilitado pero con la advertencia de circular con extrema precaución por la presencia de hielo y nieve acumulada en calzada.