El tránsito internacional por el Paso Cardenal Samoré volvió a habilitarse este jueves en sentido desde Argentina hacia Chile, luego del vuelco de un camión de gran porte ocurrido sobre la ruta CH-215, en territorio chileno. El accidente se produjo a la altura del kilómetro 102 y obligó a establecer restricciones mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y despeje del sector.

La reapertura fue dispuesta a partir de una solicitud de la coordinación chilena del paso fronterizo. Sin embargo, la circulación desde Chile hacia Argentina permanece cerrada mientras continúan las tareas relacionadas con el siniestro. De esta manera, el tránsito internacional se mantiene condicionado y las autoridades evalúan la situación para avanzar hacia una normalización completa.

Del lado argentino, el tramo de la Ruta Nacional 231 comprendido entre la Aduana y el límite internacional presenta una acumulación mínima de nieve en las zonas más altas. Personal y equipos de Vialidad Nacional trabajan sobre el corredor para garantizar las condiciones de transitabilidad y mantener despejada la conexión con el paso fronterizo.

A las dificultades generadas por el accidente se suman las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas. En los sectores de mayor altura existe posibilidad de aguanieve o neviscas, mientras que en las cotas más bajas podrían registrarse lluvias, por lo que se recomendó extremar las medidas de seguridad al circular.

Desde Vialidad Nacional solicitaron a los conductores mantener una distancia prudencial de frenado, evitar maniobras de sobrepaso y circular con extrema precaución. También recordaron que es obligatorio contar con cadenas físicas, especialmente ante la posibilidad de nuevas precipitaciones y formación de hielo o nieve en los sectores elevados.