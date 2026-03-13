Un borracho al volante, que llevaba a un niño en el vehículo, terminó golpeando y amenazando a policías durante un control de alcoholemia Dina Huapi. El conductor fue interceptado durante en la Ruta Nacional 40, donde dio positivo al test y reaccionó de manera agresiva contra los agentes. Primero intentaron evitar una escena frente al menor, pero las agresiones continuaron y finalmente fue reducido y detenido.

El hecho ocurrió cerca de las 21.15, cuando efectivos del Cuerpo Especial de Seguridad Vial realizaban un operativo de rutina frente al destacamento ubicado en la zona del límite entre Río Negro y Neuquén. En ese contexto, los uniformados detuvieron la marcha de un Nissan Tiida que circulaba por la Ruta 40 y rápidamente advirtieron que el conductor no estaba solo: en el vehículo viajaba también un chico.

Durante la inspección, los policías le practicaron el test de alcoholemia y el resultado fue positivo. A partir de ese momento la situación comenzó a tensarse. Los agentes le indicaron al automovilista que descendiera del vehículo, pero el hombre reaccionó de manera hostil y comenzó a increpar al personal policial.

Sin embargo, lo que siguió fue todavía peor. Según informaron fuentes policiales, el conductor empezó a amenazar y a agredir físicamente a los uniformados en pleno control vial, generando una escena de fuerte tensión en medio de la ruta.

Frente a ese escenario, y teniendo en cuenta que el hombre viajaba con un menor de edad, los efectivos intentaron evitar que la situación escalara aún más delante del niño. Por ese motivo decidieron secuestrar el vehículo y permitir que el conductor se retirara del lugar para resguardar al chico y descomprimir el momento.

Pero la calma duró muy poco. Lejos de tranquilizarse, el automovilista continuó con el comportamiento violento y volvió a enfrentarse con el personal policial. Fue entonces cuando los efectivos no tuvieron otra alternativa que intervenir nuevamente, reducirlo y proceder a su detención.

Finalmente, por disposición del Ministerio Público, el vehículo quedó secuestrado y el hombre fue imputado por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad. Además, se le labraron infracciones por conducir en estado de ebriedad y por trasladar un tráiler que no contaba con las luces reglamentarias.