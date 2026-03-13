Una denuncia anónima al 0800-DROGAS derivó en una investigación de dos meses que permitió a la Policía de Río Negro desarticular un punto de venta de cocaína en el barrio Lavalle de la capital provincial. El operativo culminó con un allanamiento, el secuestro de droga fraccionada lista para la venta, balanzas de precisión y la detención de un hombre de 32 años por infracción a la Ley 23.737.

El procedimiento se realizó durante la noche del jueves en una vivienda ubicada sobre la calle 13 Aníbal Troilo. Allí ingresó personal de la Delegación de Toxicomanía de Viedma, acompañado por el grupo especial COER, tras semanas de seguimiento discreto de movimientos sospechosos. La acción fue coordinada por el fiscal Marcos Escandell.

En el lugar los efectivos encontraron sustancia blanca fraccionada en pequeños envoltorios de nylon. Las pruebas orientativas confirmaron la presencia de clorhidrato de cocaína en los paquetes secuestrados. Además, se incautaron teléfonos celulares y otros elementos que refuerzan la hipótesis de una actividad de narcomenudeo.

La investigación se inició a partir de la denuncia ciudadana al 0800-DROGAS, la línea gratuita del Gobierno de Río Negro. Con autorización judicial, los efectivos reunieron evidencias que apuntaban a la comercialización de estupefacientes a pequeña escala. El detenido de 32 años quedó a disposición de la Justicia Federal.

Las denuncias anónimas, como la que dio origen a este procedimiento, suelen ser el punto de partida de pesquisas que permiten detectar y desarticular kioscos narco en distintos barrios de la provincia.