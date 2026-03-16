Un conductor de 53 años fue detenido tras protagonizar una peligrosa secuencia sobre la Ruta Nacional 151, donde manejaba borracho, realizaba maniobras prohibidas y terminó desatando un operativo policial que comenzó con el seguimiento de las cámaras de seguridad y terminó con la camioneta interceptada en Cinco Saltos.

Todo empezó cuando el Sistema Integral de Prevención del Delito detectó algo que no encajaba. En las pantallas del centro de monitoreo apareció una Toyota Hilux negra cargada con caños de PVC, que avanzaba de forma peligrosa por la Ruta 22. La situación llamó la atención de los operadores: el vehículo no solo circulaba de manera irregular, sino que además realizaba maniobras que podían terminar mal en una zona donde a esa hora ya circula mucho tránsito.

Las cámaras siguieron cada movimiento. Primero el rodado pasó por la Ruta 22, luego atravesó la rotonda con la Ruta 151 y continuó su marcha hacia el sector norte. El seguimiento en tiempo real permitió reconstruir el recorrido y advertir que el conductor seguía avanzando sin frenar, poniendo en riesgo a cualquiera que se cruzara en el camino.

Con esos datos, los operadores del sistema alertaron a los móviles policiales que realizaban recorridas preventivas en la zona. Mientras tanto, las cámaras continuaban registrando el avance de la camioneta, que también fue detectada cerca del acceso al Tercer Puente. Con la trayectoria prácticamente reconstruida, el Cuerpo de Seguridad Vial de Cinco Saltos preparó un retén para detenerlo.

Pero el conductor no estaba dispuesto a frenar. Cuando llegó al control policial decidió esquivarlo e ingresó al casco urbano de Cinco Saltos, prolongando aún más la tensión del operativo. La persecución duró apenas unos minutos más. Finalmente, los efectivos lograron interceptar la camioneta unas, se trataba de un hombre de 53 años, oriundo de Luis Beltrán, que manejaba con 1,49 gramos de alcohol por litro de sangre, más del doble del límite permitido.