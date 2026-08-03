Un accidente vial registrado en el puente del Ñireco, en Bariloche, dejó un vehículo volcado y derivó en un procedimiento policial con actuaciones judiciales. El conductor, que presentaba signos claros de intoxicación alcohólica, se negó a realizar el test de alcoholemia y el rodado fue secuestrado por el personal de tránsito.

El hecho ocurrió cuando un automóvil perdió el control y terminó volcado sobre la calzada en el sector del arroyo Ñireco. El aviso ingresó al sistema de emergencias y rápidamente se desplazaron al lugar efectivos policiales junto con personal médico y de Bomberos Voluntarios.

Al arribar, los agentes constataron que el conductor se encontraba dentro del vehículo y presentaba un estado de ebriedad evidente. Durante el procedimiento, el hombre rechazó someterse al test de alcoholemia requerido por el personal de tránsito y también se negó a recibir asistencia médica.

La acompañante, una mujer que viajaba junto al conductor, fue asistida en el lugar y trasladada para su evaluación. Según informaron fuentes sanitarias, no presentaba lesiones de gravedad, aunque permanecía en estado de shock por el accidente.

El rodado fue retirado de la calzada y trasladado mediante grúa a los asientos del Cuerpo de Seguridad Vial, donde quedó bajo resguardo. Se labraron las actuaciones correspondientes y el vehículo fue precintado junto con la planilla de estado.

El caso quedó a disposición de la justicia, que deberá definir las sanciones por la negativa al control y por la conducción en estado de ebriedad constatada por los efectivos. La intervención incluyó además el trabajo de Bomberos Voluntarios, quienes colaboraron en la seguridad de la zona y en el levantamiento del vehículo.

La investigación judicial continuará para determinar las circunstancias en que se produjo el vuelco y establecer las responsabilidades del conductor.