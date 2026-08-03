Un hombre falleció este domingo por la tarde luego de sufrir una descompensación en la vía pública, en la intersección de las calles Esandi y Caracas, en el sector este de Bariloche. El hecho se desencadenó cerca de las 18 horas, cuando se recibió un llamado al 103 alertando sobre una persona que se había descompensado en el lugar.

El hombre habría manifestado sentirse mal mientras era trasladado en un vehículo particular hacia el hospital. En ese contexto, se descompensó y cayó en la vía pública. De inmediato se dio aviso al hospital regional que envió una ambulancia para asistir al paciente.

Ante la emergencia, se desplegó un operativo de asistencia en el que participaron Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía de Río Negro y personal médico. Al llegar al lugar, los equipos le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero pese a los esfuerzos realizados, el hombre no logró sobrevivir.

Como consecuencia del operativo, fue necesario interrumpir el tránsito en el sector para permitir el trabajo de las instituciones. Los vehículos fueron desviados por calles internas del barrio San Francisco III, lo que generó demoras en la circulación.

Fuentes consultadas señalaron que el hombre padecía problemas renales y era paciente de diálisis, aunque por el momento no trascendieron mayores precisiones sobre su identidad ni sobre las circunstancias exactas que provocaron la descompensación. Asimismo, se inició una investigación para determinar como sucedieron los hechos.