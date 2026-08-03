Una persona murió este domingo por la noche tras el voraz incendio que destruyó por completo una vivienda en Mallín Ahogado, en El Bolsón. El hecho generó consternación en la comunidad y movilizó un amplio operativo de emergencia.

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de El Bolsón informó que el SPLIF recibió múltiples llamados que advertían sobre un incendio de vivienda en el sector. En paralelo, el sistema 911 RN Emergencias comunicó que una segunda casa también podía estar comprometida por las llamas.

Ante la magnitud del siniestro, se despachó en primera instancia una unidad desde el cuartel central de Bomberos Voluntarios y otra desde un destacamento de la ciudad. Minutos más tarde, debido a la evolución del incendio, se envió una tercera dotación para reforzar las tareas de combate de las llamas.

Al arribar al lugar, los primeros bomberos encontraron la vivienda completamente envuelta en fuego. Vecinos del sector advirtieron a los rescatistas que, presuntamente, una persona permanecía en el interior del inmueble.

Mientras los equipos trabajaban para controlar el incendio, la situación tomó un desenlace trágico: se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona dentro de la vivienda. En el interior también fue encontrado un perro, que no logró sobrevivir al siniestro.

La vivienda, construida íntegramente en madera y de aproximadamente cinco metros por cuatro metros, sufrió pérdidas totales, quedando completamente destruida por la acción del fuego.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio. Finalizadas las tareas de extinción, el lugar quedó bajo resguardo y comenzó a trabajar personal del Gabinete de Criminalística, que realizará las pericias correspondientes para determinar cómo se inició el siniestro.