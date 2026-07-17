Un camión volcó en la Ruta 23 y todavía no pueden sacarlo del barro: el conductor salió ileso

Un camión volcó este jueves al mediodía sobre la Ruta Nacional 23, a la altura de la Laguna Los Juncos, en el tramo que conecta Pilcaniyeu con Bariloche. En el lugar, trabajaron hasta la madrugada de este viernes para mover el vehículo, pero por las condiciones del suelo no lograron completar la tarea. Continuarán durante la jornada.

El accidente ocurrió alrededor de las 13, cuando un camión Scania transitaba en sentido Pilcaniyeu-Bariloche. Según relató el conductor, el remolque se desprendió debido a un desperfecto mecánico, lo que provocó que el vehículo mordiera la banquina derecha. Al intentar regresar a la calzada, el barro acumulado en el borde de la ruta le hizo perder el control y el camión terminó volcando sobre su lateral izquierdo.

A pesar de la magnitud del incidente, el transportista resultó ileso. El propio conductor explicó que circulaba a baja velocidad y llevaba colocado el cinturón de seguridad, factores que fueron determinantes para evitar lesiones. Cuando arribaron bomberos y efectivos policiales, tras un llamado al 911, el hombre ya se encontraba caminando por la ruta y había sido asistido por otros automovilistas y por una ambulancia de Comallo que pasaba ocasionalmente por el lugar.

Las tareas para remover el camión

Las tareas para remover el camión se extendieron hasta cerca de las 3 de la madrugada con la participación de personal de seguridad, equipos de Vialidad y una empresa de auxilios de Bariloche, según informó Radio Seis. El operativo consistió en desmontar el termo del acoplado para intentar enderezar el vehículo, aunque las condiciones del terreno impidieron completar la maniobra.

Desde el operativo explicaron que la zona donde ocurrió el vuelco presenta un importante nivel de barro debido a las recientes precipitaciones, lo que dificultó tanto el accidente como las tareas de rescate. "Es una parte muy lodosa; cuando llueve se convierte en un pantano y un equipo tan pesado termina hundiéndose", señalaron. Los trabajos para retirar el camión continuarán este viernes por la mañana, ya que el rodado no bloquea completamente la cinta asfáltica.