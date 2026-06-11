La jornada de miércoles fue bastante ajetreada para los efectivos policiales de Centenario. Sumado a los allanamientos donde secuestraron droga y bicicletas robadas y al operativo donde detuvieron a un hombre armado que escapaba saltando paredones, intervinieron en una vivienda de calle Felipe Sapag en el marco de una investigación por un caso de violencia de género.

Las características de las armas y municiones sorprendieron a los investigadores

Personal de la Comisaría Nº52 encontró un arma de fuego tipo rifle y varias plantas de marihuana, además de municiones. El Comisario César Deoseffe, jefe de la unidad policial, destacó en diálogo con FM Red Social que "se secuestraron municiones de grueso calibre y a la persona se la puso a disposición de la justicia".

Casi un vivero: tres de las plantas de marihuana incautadas en Centenario

El Comisario explicó que el arma "a simple vista pareciera como si fuera un fusil". Resaltó que en otro allanamiento llevado adelante en Las Parcelas también habían encontrado un arma y cannabis sativa.

Con respecto a la causa que derivó en el procedimiento, el uniformado indicó que cuentan "con una oficina de intervención y se hacen seguimientos de situaciones de género".

“Se entregan los botones antipánico y tecnología que se coloca para no tener un móvil asignado a esa situación y que la emergencia sea canalizada inmediatamente cuando se acerca el agresor y así son demorados por incumplir con una orden de restricción”, concluyó.