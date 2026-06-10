Un operativo en Centenario culminó con el secuestro de casi dos kilos de cannabis, un arma de fuego, municiones y diversos elementos investigados por su procedencia. Los procedimientos se realizaron en el barrio Villa Obrera y permitieron avanzar en una causa iniciada por un hecho de abigeato denunciado en mayo.

Personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II y de la Comisaría 52°, con la colaboración de efectivos de la Comisaría 5°, UESPO y Metropolitana de la Policía del Neuquén, llevó adelante tres diligencias de allanamiento solicitadas por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, que arrojaron resultados positivos.

Durante los operativos, los investigadores identificaron a todos los ocupantes de la casa y demoraron a dos hombres mayores de edad vinculados a la investigación.

Qué hallaron en el procedimiento

Entre los principales resultados, se detectó la presencia de sustancias estupefacientes, por lo que tomó intervención personal de Antinarcóticos, que procedieron al secuestro de una planta de cannabis sativa y 1,968 kilos de cogollos, picadura y semillas.

Además, hallaron un arma de fuego tipo revólver calibre 32 largo junto con ocho cartuchos del mismo calibre, elementos que fueron secuestrados y dieron inicio a actuaciones judiciales por tenencia ilegítima de arma de fuego.

En los domicilios también se encontraron elementos presuntamente vinculados a hechos delictivos: cuatro bicicletas tipo MTB, un recado completo para caballo y un generador a combustión marca Honda 600, que quedaron secuestrados de manera preventiva.

La denuncia que motivó estos allanamientos

La investigación que derivó en los allanamientos comenzó a partir de una denuncia por hurto tipo abigeato ocurrido en el barrio Saihueque II de Centenario durante mayo.

Destacaron que el éxito de los operativos responde a la política provincial impulsada tras la desfederalización de los delitos vinculados al microtráfico.