Un chofer fue brutalmente agredido por un pasajero que lo atacó con una manopla de hierro en la localidad bonaerense de Pilar. El trabajador, identificado como Luis Romero, sufrió una triple fractura de pómulo derecho y un traumatismo de cráneo, por lo que debió ser trasladado al Hospital Central de Pilar, donde permanece fuera de peligro.

El violento episodio ocurrió el jueves cerca de las 17, cuando la unidad circulaba por la zona de las calles Paraguay y Baradero. De acuerdo al relato del conductor, todo se inició por una discusión vinculada a una parada, pero el agresor volvió a subir al colectivo y comenzó a golpearlo por detrás mientras tenía colocado el cinturón de seguridad.

Las cámaras internas del colectivo registraron el momento del ataque. En las imágenes se observa cómo el hombre le propina varias trompadas en la cabeza con lo que sería una manopla, provocando que el chofer se desplomara sobre el volante, aunque la baja velocidad a la que circulaba el vehículo evitó una tragedia mayor.

Tras la agresión, una mujer que presenció la escena dio aviso al 911 y solicitó asistencia médica. El atacante escapó caminando pocos segundos después del ataque y, hasta el momento, continúa siendo buscado por la Policía, que analiza las cámaras de seguridad de la zona para identificarlo.

Mientras avanza la investigación judicial, familiares del chofer también solicitaron colaboración de los vecinos para aportar información que permita localizar al agresor.