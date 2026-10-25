Durante las primeras horas del sábado un hombre fue brutalmente atacado en Plaza Huincul, aparentemente tras una pelea familiar donde un hombre atacó a otro, de unos 50 años de edad, con un martillo.

El agresor le dio varios golpes en la cabeza, provocándole un traumatismo severo de cráneo con pérdida de masa encefálico, por lo cual el hombre fue derivado al Hospital Castro Rendón y se encuentra en coma inducido.

La víctima, de apellido Pereira, habría sido agredida por otro hombre con un martillo. El agredido fue trasladado inmediatamente al hospital local durante la madrugada del sábado y desde allí se resolvió derivarlo al centro de mayor complejidad en Neuquén capital, donde aún lucha por su vida.

Mientras tanto la Policía investiga las causas del ataque y las circunstancias del hecho. En el lugar, se demoró a una persona, que sería allegado de la víctima y tendría alguna relación con el violento episodio.

Trascendió que el hombre herido había estado hace tiempo alojado en una Unidad de Detención por una pena de homicidio, aunque esto aún no fue confirmado por el Ministerio Público Fiscal.

En cuanto a su estado de salud, los médicos indicaron que mantendrán a Pereira en coma durante las próximas 48 a 72 horas a la espera de la evolución de sus lesiones.