Un médico de Bariloche murió tras protagonizar un violento choque frontal contra un camión en el kilómetro 157 de la Ruta Nacional 5, entre las localidades bonaerenses de Suipacha y Chivilcoy. La víctima, de 36 años, manejaba un Honda Fit e impacto contra un camión Mercedes Benz de la empresa Vía Cargo que transitaba en sentido contrario.

El hecho ocurrió en plena oscuridad, en un tramo de ruta que suele ser transitado por vehículos de larga distancia. Según las primeras reconstrucciones, el médico conducía un Honda Fit gris en dirección Suipacha–Chivilcoy cuando se produjo el impacto frontal contra un camión Mercedes Benz de la empresa Vía Cargo.

La violencia del choque fue tal que ambos vehículos terminaron en la subanquina, a un costado de la cinta asfáltica.

Además, fuentes del operativo confirmaron que el conductor del camión, un hombre oriundo de Posadas, Misiones, no sufrió heridas de gravedad, aunque quedó en estado de shock por la brutalidad de la escena. En el lugar trabajó personal de Policía Vial, que debió asistir el tránsito durante varias horas mientras se realizaban las pericias correspondientes.

Por otro lado, la víctima fue identificada como Adriano Rodrigo Fabricotti, un joven médico que se había radicado en Bariloche en 2021. Su muerte generó un fuerte impacto en el ámbito de la salud, donde era reconocido por su compromiso y vocación.

La investigación quedó en manos de la UFI N° 3 del Departamento Judicial Mercedes, que ahora intenta determinar qué desencadenó el choque fatal: una maniobra imprudente, cansancio o algún factor externo.