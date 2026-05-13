Dos hombres armados con pistolas automáticas de grueso calibre fueron detenidos en Cipolletti después de una persecución que terminó en medio de corridas, tensión y un barrio completamente alterado. Los sospechosos escapaban en un Volkswagen Gol Trend blanco y llevaban una pistola calibre 40 y otra 9 milímetros cargadas y listas para ser usadas. El operativo terminó en una toma de Barrio Nuevo, donde vecinos intentaron impedir las detenciones y la Policía tuvo que pedir refuerzos.

Todo comenzó el martes por la noche, cerca de las 22:20, cuando efectivos de la Comisaría 45° detectaron movimientos sospechosos en la zona de Perón y Torcasa. Apenas vieron el móvil policial, los ocupantes del auto aceleraron y desataron una persecución que cruzó varias calles de Cipolletti. La fuga fue violenta y desesperada. Los sospechosos intentaban perder a la Policía mientras avanzaban a toda velocidad hacia el sector de tomas.

Sin embargo, la corrida terminó en calle 15 bis, cerca de viviendas precarias de Barrio Nuevo. Allí los dos hombres bajaron del vehículo e intentaron escapar corriendo. En medio del caos, uno de ellos quiso tirar un arma para evitar quedar comprometido, aunque otra pistola cayó al suelo durante la maniobra. Los policías lograron reducirlos antes de que desaparecieran entre los pasillos del barrio.

Los sospechosos intentaban perder a la Policía mientras avanzaban a toda velocidad hacia el sector de tomas.

Lo más inquietante apareció segundos después. Los efectivos secuestraron una pistola Bersa calibre 40 con ocho municiones y otra Bersa 9 milímetros con 29 proyectiles. Ambas estaban cargadas. La escena dejó helados incluso a quienes participaron del operativo: dos armas automáticas, municiones de sobra y sospechosos escapando en plena noche por las calles de la ciudad.

Pero el clima se volvió todavía más pesado cuando comenzaron los disturbios alrededor del procedimiento. Según trascendió, personas del barrio se acercaron para intentar proteger a los detenidos y entorpecer el trabajo policial. Hubo gritos, empujones y momentos de máxima tensión. La situación obligó a pedir refuerzos para evitar que el operativo terminara fuera de control.

Finalmente, los dos delincuentes, de 19 y 39 años, quedaron detenidos por atentado y resistencia a la autoridad, además de tenencia y portación ilegal de armas de fuego. El auto también fue secuestrado. Mientras tanto, la investigación sigue abierta para determinar de dónde provenían las armas y qué pensaban hacer con semejante poder de fuego circulando por Cipolletti.