El Municipio de Cipolletti avanza con la recuperación del predio ferroviario ubicado sobre calle Tres Arroyos, entre Toschi y Lisandro de la Torre, en el contexto del proyecto de construcción del Parque Central, un espacio verde de dimensiones únicas que transformará el corazón de la ciudad.

Durante el fin de semana largo, la Secretaría de Servicios Públicos desplegó un operativo de desmalezamiento y limpieza integral en el sector detrás del Complejo Cultural Cipolletti. Las tareas se realizaron con máquinas viales y camiones batea, que recolectaron malezas, basura y ramas extraídas, dando inicio a la primera etapa de recuperación del área.

En paralelo, se reforzaron las acciones de limpieza detrás del Centro de Arte y Exposiciones Roberto Abel, con el objetivo de despejar completamente el terreno y dejarlo en condiciones para las próximas fases del proyecto. El operativo incluyó la demolición de estructuras precarias y la remoción de residuos acumulados, consolidando un proceso de saneamiento urbano que busca devolver el espacio a la comunidad.

Cabe recordar que previamente se concretó la reubicación de las 31 familias que habitaban en la zona de calle Tres Arroyos. Tras esa etapa, el Municipio inició el plan de demolición y limpieza, recuperando integralmente el predio ferroviario y garantizando condiciones de seguridad para el desarrollo futuro.

El Municipio avanza con la limpieza del predio ferroviario

El proyecto del Nuevo Parque Central contempla más de cuatro hectáreas de espacios verdes, con sectores destinados al encuentro comunitario, el deporte y la recreación. Entre las propuestas se destacan la construcción de un skatepark, canchas deportivas, juegos infantiles y áreas de descanso, que marcarán un antes y un después en la historia del desarrollo urbano local.

La iniciativa busca consolidar un espacio público de referencia, integrando cultura, deporte y naturaleza en un mismo predio. El Parque Central se proyecta como un punto de encuentro para vecinos de Cipolletti, con infraestructura moderna y accesible, que potenciará la calidad de vida y la identidad urbana de la ciudad.