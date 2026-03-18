Una jubilada de 76 años fue encontrada sin vida en su vivienda de Capilla del Señor, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, en un hecho que es investigado como homicidio.

Según informaron fuentes policiales, el cuerpo presentaba múltiples lesiones producto de una agresión violenta, con golpes, fracturas en ambas muñecas y heridas compatibles con el uso de un arma blanca.

Además, peritajes preliminares detectaron signos de abuso, lo que agravó la calificación del caso y generó conmoción entre vecinos de la zona.

El personal policial constató que no había aberturas violentadas en la vivienda. Este dato reforzó la hipótesis de que el agresor sería una persona con acceso al domicilio o de confianza de la víctima.

El principal sospechoso: su nieto

En el avance de la investigación, la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda donde reside el principal sospechoso: el nieto de la víctima, un adolescente de 17 años.

De acuerdo a fuentes del caso, el joven tendría antecedentes de conductas conflictivas y problemas de consumo, elementos que forman parte del análisis del entorno.

Entre las medidas dispuestas, se ordenó la extracción de ADN al menor para compararlo con rastros biológicos encontrados en el cuerpo, especialmente debajo de las uñas de la víctima.

Los investigadores también analizan registros de cámaras de seguridad y testimonios para reconstruir los movimientos previos y posteriores al crimen.

Hipótesis: crimen y posible robo

Otro elemento relevante es la falta de objetos personales en la vivienda, entre ellos una computadora y una billetera. Esto abre la posibilidad de un homicidio en ocasión de robo.

Sin embargo, la ausencia de signos de ingreso forzado mantiene como principal línea de investigación un hecho cometido en un contexto de cercanía.

Investigación en curso

La causa está a cargo de la DDI de Campana y fue caratulada como homicidio. Actualmente se encuentra en etapa de recolección de pruebas.

Por el momento, no se dispuso la detención del adolescente, aunque su situación judicial es considerada delicada. Los resultados de las pericias podrían ser determinantes en las próximas horas.