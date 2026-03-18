Un acuerdo judicial estableció una pena de cuatro años de prisión efectiva para Agustín Garrido, uno de los implicados en el homicidio de Nehuén Villagra, ocurrido a principios de diciembre de 2025 en la localidad de Añelo, provincia de Neuquén.

La resolución fue homologada por el juez Luciano Hermosilla, tras el entendimiento entre el Ministerio Público Fiscal, la querella —que representa al padre de la víctima— y la defensa del imputado. El caso está registrado bajo el Legajo N° 365519.

Cómo ocurrió el hecho

Según la investigación, el episodio se originó tras un siniestro vial. Luego del incidente, los ocupantes de uno de los vehículos localizaron al otro conductor y lo increparon, lo que derivó en una agresión.

Durante el ataque, Garrido tomó a Villagra de sus prendas y lo sacó del vehículo. En ese contexto, otro hombre, identificado como E.C.O., lo agredió con una llave cruz, propinándole múltiples golpes en la cabeza y la espalda.

Como consecuencia de la agresión, Villagra falleció producto de un traumatismo grave de cráneo, de acuerdo a la reconstrucción del caso.

Cambio en la calificación penal

En una primera instancia, la fiscalía había imputado a Garrido como coautor del delito de homicidio simple. Sin embargo, con el avance de la investigación, su rol fue recalificado como partícipe secundario, lo que permitió arribar al acuerdo de pena.

Por su parte, el otro imputado continúa bajo proceso judicial, acusado como autor de homicidio simple, delito que prevé una pena mínima de ocho años de prisión efectiva.

Impacto en la comunidad

El caso generó conmoción en Cutral Co, ciudad de origen de la víctima, donde el hecho tuvo fuerte repercusión social.